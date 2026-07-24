Die DZ Bank hat ihre Einschätzung zur Evonik-Aktie deutlich nach oben korrigiert. Das Papier des Spezialchemiekonzerns wurde von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, der faire Wert kletterte von 19 auf 21 €. Analyst Peter Spengler begründet das vor allem mit einem stark beschleunigten Geschäftsverlauf im zweiten Quartal. Was hinter dem Aufwärtstrend steckt Die Gründe für die verbesserte Dynamik sind vielfältig. Höhere Verkaufsmengen, gestiegene Preise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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