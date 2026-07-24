© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard DrewAktien großer KI-Plattformen verlieren an Schwung, Chipwerte geraten unter Druck. Laut JPMorgan entscheidet sich in den kommenden Wochen, ob daraus eine Kaufchance wird - oder ein harter Rückfall.JPMorgan-Stratege Jason Hunter warnt vor entscheidenden Wochen für KI-Aktien. Was bislang wie eine normale Rotation innerhalb des Booms um Künstliche Intelligenz aussieht, könnte sich nach seiner Einschätzung zu einer deutlich schmerzhafteren Korrektur ausweiten. Im Zentrum steht eine gefährliche Spaltung des Marktes: Während große Hyperscaler wie Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft an Dynamik verloren haben oder in breiten Handelsspannen feststecken, laufen Chip- und Infrastrukturwerte deutlich …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US5949181045,US4642875XXX,US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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