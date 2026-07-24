Elon Musk war einer der ersten Kunden der Nvidia-KI-Chips und pflegt die Freundschaft zu Jensen Huang. Nun geht der KI-Überflieger ganz neue Wege und setzt sein erstes Posting auf X ab - und das hat es in sich. Wir bleiben im Depot 2030 auch nach 1.000 Prozent bei Nvidia dabei.Einigeln, regulieren, verbieten und verstecken - viele Firmen und Staaten reagieren defensiv auf die neuen KI-Technologien. Jensen Huang fordert das Gegenteil: Gemeinsam den Fortschritt vorantreiben und Ideen und Erkenntnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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