Kommentar: Im Haifischbecken KI geht es hoch her - OpenAI wird attackiert und warnt vor katastrophalen Entwicklungen. Doch frische Konkurrenz und eine Vielfalt an KI-Modellen sind für uns Kunden eine große Chance und kein Weltuntergang.Die Bewertung von OpenAI ist im Juli von 1.600 Milliarden auf 1.000 Milliarden Dollar und die SpaceX-Aktie um 26 Prozent gefallen. Das Alibaba-Investment Moonshot AI (Kimi K3) hat plötzlich die US-Platzhirsche eingeholt. Die Krönung: Ein KI-Modell von OpenAI war aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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