New York - Die Kauffreude seiner Kunden stimmt den US-Kreditkartenanbieter American Express optimistischer für das laufende Jahr. Konzernchef Stephen Squeri rechnet nun mit einem Umsatzplus von zehn Prozent und fasst damit das obere Ende der bisherigen Zielspanne ins Auge. Der Gewinn je Aktie soll weiterhin 17,30 bis 17,90 US-Dollar erreichen. Anleger zeigten sich jedoch von den Einnahmen aus Kartengebühren und der Umsatzentwicklung im zweiten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab