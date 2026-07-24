Frankfurt/Main - Zum Wochenausklang hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.099 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start legte der Dax bis zum Mittag zu, stabilisierte sich anschließend auf dem erreichten Niveau und stieg kurz vor Schluss weiter.Trotz der Zugewinne habe sich richtige Kauflaune bei den Investoren nicht eingestellt, kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Ganz im Gegenteil: Diese nehmen weiter Gewinne bei vielen Unternehmen mit, die gute Quartalsberichte vorlegen."Eine Ausnahme bildeten die Aktien von SAP. "Das Cloud-Geschäft bleibt das wesentliche Zugpferd und wächst weiter rasant", so Lipkow. "Ähnlich wie beim US-Konkurrenten ServiceNow scheinen die Technologiekonzerne sogar als Infrastrukturgewinner aus dem KI-Hype hervorgehen zu können. Das extrem pessimistische Sentiment im Vorfeld der Zahlen hat sich damit nicht bestätigt und es lassen sich keine Blessuren durch Künstliche Intelligenz bei den Walldorfern erkennen", erklärte der Analyst.Anders sehe es bei Volkswagen aus. "Die Wolfsburger leiden noch immer unter der Restrukturierungslast und kämpfen zeitgleich mit rückläufigen Umsätzen", so Lipkow. "Die Münchener Rück hat dagegen besser als erwartete vorläufige Zahlen gemeldet und liegt bei der Überschussentwicklung über den Analystenschätzungen."Das konjunkturelle Bild in Deutschland habe sich zuletzt weiter aufgehellt und sei heute durch die Einkaufsmanagerindizes sowohl im Dienstleistungssektor als auch im produzierenden Gewerbe bestätigt worden, erklärte der Analyst. "So konnte sich der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juli auf 52 Punkte verbessern und kam besser als die Erwartung von 50,4 Punkten rein. Auch im Dienstleistungssektor liegt der PMI derzeit mit 51,6 Punkten in der Expansionszone", so Lipkow. "Hier hatten die Analysten mit einem Stand von lediglich 49 Punkten gerechnet."Bis kurz vor Handelsschluss führten die SAP-Aktien die Dax-Kursliste mit deutlichem Abstand an, gefolgt von Siemens Healthineers und Scout24. Das Schlusslicht bildeten die Papiere von Infineon und Volkswagen.Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im August kostete 63 Euro und damit zwei Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 11 bis 13 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.Der Ölpreis sank hingegen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 95,92 US-Dollar, das waren 477 Cent oder 4,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1386 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8783 Euro zu haben.