Bern/Washington - In der Geschichte des Zollstreits zwischen den USA und der Schweiz hat ein neues Kapitel begonnen. Trumps Regierung erhebt seit Freitag einen Zusatzzoll von 12,5 Prozent auf Schweizer Importe. Die wichtigsten Fragen und Antworten: WELCHE ZÖLLE GELTEN NUN?Das Weisse Haus hat in der Nacht auf Freitag neue Zölle in Höhe von 10 bis 12,5 Prozent gegen rund sechzig Handelspartner angekündigt. Darunter fällt auch die Schweiz, für die seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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