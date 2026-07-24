Frankfurt - Die Ölpreise haben ihre deutlichen Vortagsgewinne am Freitag grösstenteils wieder abgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent sank deutlich unter die Marke von 100 US-Dollar. Zuletzt fiel der Preis um 5,1 Prozent auf 95,56 Dollar. Die Entspannung begründeten Beobachter mit Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Höhenflug, der durch die Eskalation im Nahen Osten ausgelöst wurde. Zudem sorgten die von US-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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