Zürich - Nach dem Taucher am Vortag hat der Schweizer Aktienmarkt am Freitag eine klare Erholung gezeigt - trotz der Sorgen über die hohen Bewertungen von KI-Unternehmen, den neuen Zollschlägen von US-Präsident Donald Trump und der Fortsetzung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran. Für eine gewisse Erleichterung sorgte der deutliche Rückgang der Ölpreise unter die Marke von 100 Dollar pro Fass der Nordseesorte Brent. Die Finanzmärkte hätten inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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