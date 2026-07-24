Berlin - Der deutsche Kanzler Friedrich Merz nutzt den Rücktritt von CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn für einen grösseren Umbau seiner Regierung und der CDU-Parteiführung. Der wird aber überschattet von einer dramatischen Hängepartie um den Posten des Verkehrsministers. Als Merz am frühen Morgen im Garten des Kanzleramts Gesundheitsministerin Nina Warken als neue Kanzleramtschefin und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann als ihren Nachfolger präsentiert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab