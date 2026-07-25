Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) will die Videoplattform Tiktok in europäische Hände überführen.



"Wir wissen bis heute nicht, wohin die sensibelsten Daten unserer Jugendlichen fließen und welchen Zugriff chinesische Behörden darauf haben", sagte Weimer der "Welt am Sonntag". "Deshalb sollten wir die Voraussetzungen schaffen, Tiktok Europa zu schaffen, also Tiktok in europäische Hände zu überführen." Eine europäische Eigentümerstruktur sei "der wirksamste Weg, europäisches Datenschutz-, Medien- und Jugendschutzrecht durchzusetzen".



Zudem sprach er sich für eine Plattformabgabe aus. "Die großen Plattformen profitieren massiv von journalistischen Inhalten. Deshalb sollten sie sich auch angemessen an der Finanzierung unserer Medienlandschaft beteiligen", so Weimer. Sein Ziel sei es, das Vorhaben "noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen".



Vorantreiben will Weimer außerdem die Idee einer deutschen National Portrait Gallery nach britischem Vorbild. Der renommierte australische Historiker Christopher Clark werde eine erste Ausstellung kuratieren. Sie solle anhand prägender Persönlichkeiten zeigen, "wie vielfältig die Geschichte Deutschlands ist". Daraus könne langfristig eine National Portrait Gallery entstehen.





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