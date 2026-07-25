Ganderkesee - Ein Kleinflugzeug ist am Samstagvormittag in das Dach eines Wohnhauses in Ganderkesee zwischen Oldenburg und Bremen gestürzt. Die Polizei Delmenhorst teilte mit, dass dabei der Pilot ums Leben kam. Nach einem weiteren Insassen des Flugzeugs wird derzeit gesucht.
Das Flugzeug schlug um kurz nach 11 Uhr schräg im Dachstuhl des Hauses ein. Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage zu sichern und nach dem vermissten Insassen zu suchen. Weitere Verletzte gab es nach bisherigen Informationen nicht.
Die Familie, die in dem betroffenen Haus wohnt, war zum Zeitpunkt des Unglücks wohl nicht zu Hause. Die Ursache des Absturzes ist noch unklar, die Ermittlungen dazu laufen.
Das Flugzeug schlug um kurz nach 11 Uhr schräg im Dachstuhl des Hauses ein. Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage zu sichern und nach dem vermissten Insassen zu suchen. Weitere Verletzte gab es nach bisherigen Informationen nicht.
Die Familie, die in dem betroffenen Haus wohnt, war zum Zeitpunkt des Unglücks wohl nicht zu Hause. Die Ursache des Absturzes ist noch unklar, die Ermittlungen dazu laufen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur