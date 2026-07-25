Während der Biotech-Sektor boomt, fristet die BioNTech-Aktie in diesem Jahr ein eher kümmerliches Dasein und verzeichnet sogar einen Wertverlust. Zum Wochenausklang ging es um fast -3% abwärts. In Kürze stehen Zahlen bevor. Können oder sollten Anleger das zum Kauf nutzen? Strategisches Update am 4. August Was geschieht hinter den Kulissen der Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech? Wie sieht es mit der finanziellen Verfassung aus? Anleger müssen hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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