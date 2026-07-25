Ankara - Der Iran soll Berichten zufolge geplant haben, US-Präsident Donald Trump während der Rückreise vom Nato-Gipfel in der Türkei zu töten.



Wie die "New York Times" und CBS unter Berufung auf US-Behörden schreiben, wechselte Trump aus Sicherheitsgründen auf die alte Air Force One. Sicherheitskräfte hätten während des Gipfels eine "glaubwürdige Bedrohung" durch mit dem Iran verbundene Kräfte erkannt, die einen Raketenangriff auf Trumps Flugzeug geplant haben sollen.



Trump war ursprünglich mit dem neuen Boeing-747-8-Jet, einem Geschenk Katars, in Ankara gelandet. Beim Abflug wechselte er jedoch auf die ältere Maschine. Der Secret Service hatte Trump den Berichten zufolge wegen der konkreten Bedrohungslage zum Umstieg gedrängt, da die neue Maschine offenbar nicht über alle Schutzsysteme der bisherigen Air-Force-One-Flotte verfügte.



Das Weiße Haus erklärte, dass die neue Air Force One vollkommen sicher sei, aber im Herbst weitere Aufrüstungen und Verbesserungen erhalten werde. Bis dahin soll Trump zeitweise wieder mit der alten Air Force One fliegen. Angesichts der wiederauflebenden Spannungen mit dem Iran hatte Trump zuletzt über mögliche Bedrohungen für seine Sicherheit gesprochen und bekräftigt, dass die US-Militärs bereit seien, auf Angriffe zu reagieren.





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