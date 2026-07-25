Budapest - Lando Norris hat sich in einem spannenden Qualifying in Budapest die Pole-Position gesichert. Der McLaren-Pilot setzte sich mit einer Zeit von 1:17.207 knapp gegen Lewis Hamilton durch, der mit einem Rückstand von nur 0,012 Sekunden auf Platz zwei landete. Damit ist es die erste Pole-Position in dieser Saison, die nicht von einem Mercedes-Fahrer erzielt wurde.



Das Qualifying begann mit einer starken Leistung von Max Verstappen im Red Bull, der zunächst die Führung übernahm. Doch im Verlauf der Session konnte er seine Zeit nicht weiter verbessern und fiel letztlich auf den sechsten Platz zurück. George Russell hatte mit technischen Problemen zu kämpfen und musste seinen Mercedes in Kurve 1 abstellen, was seine Chancen auf eine bessere Platzierung zunichte machte.



In der entscheidenden Phase des Qualifyings setzte sich zunächst Lewis Hamilton an die Spitze, bevor Lando Norris mit einer beeindruckenden Runde die Führung übernahm. Charles Leclerc und Andrea Kimi Antonelli zeigten ebenfalls starke Leistungen und platzierten sich hinter den beiden Spitzenreitern.





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