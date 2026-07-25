Berlin - Die Grünen gewinnen an Zustimmung in der Wählergunst. Im Insa-"Sonntagstrend" für die "Bild am Sonntag" legen sie um einen Prozentpunkt zu und erreichen 14 Prozent. Damit liegen sie zwei Punkte vor der SPD, die auf 12 Prozent kommt (minus 1). Die Grünen sind demnach die drittstärkste Partei. Stärkste Kraft bleibt die AfD mit 28 Prozent (minus 1). Die Union stagniert bei 21 Prozent. Die Linke (11 Prozent) und das BSW legen je um einen Punkt zu. Die FDP kommt auf unverändert 4 Prozent, 6 Prozent (minus 1) der Befragten würden eine der sonstigen Parteien wählen.



Gleichzeitig steigt die Unzufriedenheit mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) leicht. 75 Prozent (plus 1) der Befragten sind mit ihm unzufrieden, 18 Prozent zufrieden - im Vergleich zur letzten Erhebung am 10. Juli. Mit der Arbeit der schwarz-roten Koalition sind 19 Prozent aller Befragten zufrieden (plus 2), 74 Prozent sind es nicht (minus 1).



Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" vom 20. bis zum 24. Juli 2026 insgesamt 1.204 Personen (TOM). Die Frage lautete: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?" Zusätzlich wurden am 23. und 24. Juli 1.003 Personen zu ihrer Zufriedenheit mit dem Kanzler und der Regierung befragt.





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