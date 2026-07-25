Berlin - Beim Berliner "Christopher Street Day" (CSD) ist am Samstagabend ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren und hat mehrere Personen verletzt.
Man sei mit zahlreichen Polizeikräften sowie Rettungskräften der Berliner Feuerwehr im Großen Tiergarten im Einsatz, teilte die Berliner Polizei mit.
Die Verletzten würden aktuell von Rettungskräften behandelt. "Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen", hieß es von der Polizei.
Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.
Man sei mit zahlreichen Polizeikräften sowie Rettungskräften der Berliner Feuerwehr im Großen Tiergarten im Einsatz, teilte die Berliner Polizei mit.
Die Verletzten würden aktuell von Rettungskräften behandelt. "Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen", hieß es von der Polizei.
Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.
© 2026 dts Nachrichtenagentur