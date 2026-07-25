Berlin - Nachdem ein Auto beim Berliner Christopher Street Day (CSD) in eine Menschenmenge gefahren ist, spricht die Polizei von mindestens einem Toten und 15 Verletzten. Darunter seien mehrere lebensgefährlich Verletzte.
Laut Polizei hatte kurz vor 22 Uhr der Fahrer eines weißen Fahrzeugs auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten mehrere Personen angefahren. "Die Fahndung nach einem oder mehreren Tatverdächtigen läuft mit Hochdruck", hieß es von der Polizei.
Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt und der CSD offiziell abgebrochen.
Laut Polizei hatte kurz vor 22 Uhr der Fahrer eines weißen Fahrzeugs auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten mehrere Personen angefahren. "Die Fahndung nach einem oder mehreren Tatverdächtigen läuft mit Hochdruck", hieß es von der Polizei.
Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt und der CSD offiziell abgebrochen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur