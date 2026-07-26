Berlin - Die Polizei hat nach der Todesfahrt beim Berliner CSD einen Tatverdächtigen aus dem "islamistischen Milieu" identifiziert. Das sagte ein Polizeisprecher in der Nacht vor Journalisten.
Die Person sei aber nicht festgenommen worden, die Fahndung laufe. Die Polizei werde wahrscheinlich in Kürze eine Öffentlichkeitsfahndung starten, so der Sprecher.
Nach neuesten Angaben waren am Samstagabend eine Person getötet und 16 weitere verletzt worden, als eine Person mit einem Kleintransporter in den Berliner Tiergarten raste, wo CSD-Teilnehmer gerade feierten.
Die Person sei aber nicht festgenommen worden, die Fahndung laufe. Die Polizei werde wahrscheinlich in Kürze eine Öffentlichkeitsfahndung starten, so der Sprecher.
Nach neuesten Angaben waren am Samstagabend eine Person getötet und 16 weitere verletzt worden, als eine Person mit einem Kleintransporter in den Berliner Tiergarten raste, wo CSD-Teilnehmer gerade feierten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur