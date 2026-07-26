NurExones Doppelstrategie: Exosomen zwischen Biotech-Pipeline und Wellnessboom

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Mit ihrer Tochtergesellschaft Exo-Top erschließt NurExone Biologic den mexikanischen Wellness- und Ästhetikmarkt. Der Schritt erfolgt in einer Phase, in der Exosomen zunehmend als vielseitige Plattformtechnologie wahrgenommen werden, die Biotechnologie, regenerative Medizin, Premiumkosmetik und ästhetische Anwendungen miteinander verbindet.

Zwei Geschäftsbereiche auf Basis derselben Technologie

NurExone Biologic Inc. entwickelt eine exosomenbasierte Plattform für regenerative Therapien. Im Mittelpunkt stehen akute Rückenmarksverletzungen sowie weitere Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Das wichtigste Entwicklungsprogramm ExoPTEN basiert auf Exosomen, die aus mesenchymalen Stammzellen, sogenannten MSC, gewonnen und mit einem firmeneigenen Molekül beladen werden. Dieses Programm bleibt vollständig im regulierten pharmazeutischen Entwicklungsprozess verankert.

Parallel baut NurExone ein zweites Geschäftsfeld auf: die kommerzielle Nutzung nativer MSC-Exosomen für Wellness- und Ästhetikanwendungen. Mit einer neuen Vereinbarung für Mexiko erhält dieses Segment nun erstmals einen klar definierten Vertriebsrahmen.

Vereinbarung schafft Zugang zum mexikanischen Markt

Über Exo-Top Inc., die künftig die Bioproduktion der Exosomen in den USA übernehmen soll, hat NurExone eine verbindliche Absichtserklärung mit ExoLyra LLC unterzeichnet. Auf dieser Grundlage soll innerhalb von 45 Tagen eine endgültige Vertriebsvereinbarung abgeschlossen werden.

Geplant ist die exklusive Vermarktung der Exo-Top-Exosomen in Mexiko. ExoLyra übernimmt dabei nicht nur den Vertrieb, sondern auch operative und regulatorische Aufgaben im Zielmarkt.

Die Vereinbarung umfasst eine Exklusivitätsgebühr von 180.000 US-Dollar sowie Investitionen von mindestens 800.000 US-Dollar für den Markteintritt. In den ersten 18 Monaten sollen mindestens 20.000 Einheiten abgenommen werden. Später kann die jährliche Mindestabnahme auf bis zu 60.000 Einheiten steigen.

Die anfängliche Exklusivität gilt für drei Jahre und kann auf bis zu zehn Jahre verlängert werden. Zusätzlich bestehen mögliche Expansionsoptionen für Brasilien und Panama. Mindestens die Hälfte der verkauften Produkte muss innerhalb Mexikos vertrieben werden, um eine aktive Entwicklung des lokalen Marktes sicherzustellen.

Strategische Bedeutung für NurExone

Für NurExone entsteht damit erstmals ein kommerziell tragfähiges Modell für MSC-Exosomen außerhalb der klassischen Medikamentenentwicklung. Während Programme wie ExoPTEN langfristige klinische Studien und behördliche Zulassungsverfahren benötigen, ermöglicht der Wellnessmarkt kürzere Entwicklungs-, Markteinführungs- und Umsatzzyklen.

Das Unternehmen verfolgt somit eine Dualstrategie: Auf der einen Seite steht eine regulierte therapeutische Pipeline, auf der anderen Seite die frühzeitige kommerzielle Nutzung der Technologie im Wellness- und Ästhetikbereich.

Auch die Kosmetikindustrie beschäftigt sich verstärkt mit exosomenähnlichen Konzepten. Peach & Lily brachte beispielsweise die MiniProtein Exosome Bioactive Ampoule auf den Markt. Das Produkt nutzt biomimetische Miniproteine, die eine exosomenähnliche Zellkommunikation nachahmen sollen, und hat unter anderem die Aufmerksamkeit von Kourtney Kardashian gewonnen.

Gleichzeitig arbeitet der Duft- und Inhaltsstoffhersteller Symrise laut Personal Care Insights gemeinsam mit Exolitus an pflanzlichen Exosomen für kosmetische Anwendungen. Die natürlichen Vesikel sollen als Träger bioaktiver Moleküle dienen und nachhaltige Rohstoffquellen erschließen.

Wachsender Milliardenmarkt

Nach Angaben von Precedence Research wurde der globale Markt für Exosomentherapien 2024 auf rund 345 Millionen US-Dollar geschätzt. Bis 2034 könnte er auf etwa 2,3 Milliarden US-Dollar anwachsen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von ungefähr 21 Prozent.

Der Mexiko-Deal positioniert NurExone damit an der Schnittstelle zwischen klinischer Forschung und einem schnell wachsenden Wellness- und Kosmetikmarkt. Die Vereinbarung wird zugleich zum Testfall dafür, wie sich Exosomentechnologien kommerziell skalieren lassen, während die therapeutische Entwicklung parallel fortgesetzt wird.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-nurexone-schliesst-die-luecke-zwischen-exosomenforschung-und-wellnessmarkt/5203867/

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