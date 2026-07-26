Berlin - Nach der Todesfahrt beim Berliner CSD sind weitere Details zum mutmaßlichen Täter bekannt geworden.



Wie WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten, soll der 21-jährige Abdul B. als islamistischer "Gefährder" eingestuft gewesen sein. Die Sicherheitsbehörden schätzten ihn demnach als radikalisiert und gewaltbereit ein. Er soll versucht haben, nach Syrien auszureisen, um sich dem "Islamischen Staat" anzuschließen. Demnach soll er Ende 2025 bei einer Rückreise aus dem Libanon am Berliner Flughafen BER festgenommen worden sein. Wie die drei Medien weiter unter Berufung auf Ermittlerkreise berichten, soll er wegen des Verdachts auf "Vorbereitung einer terroristischen Straftat" bis Mai 2026 in Untersuchungshaft gesessen haben.



Nach dem Täter wird weiter gefahndet. Er soll am Samstag gegen 22 Uhr mit einem Kleintransporter in den Berliner Tiergarten gerast sein, wo CSD-Teilnehmer gerade feierten. Dabei fuhr er schließlich gegen einen Baum und flüchtete. Ob er einen Mittäter hatte, ist noch unklar. Die Behörden sprechen mittlerweile davon, dass "eine oder mehrere Personen" sich aus dem Fahrzeug entfernt haben sollen. Des Weiteren sollen mehrere Personen "durch Stichwerkzeuge verletzt" worden sein. Nach letzten Angaben waren bei der Tat am Samstagabend eine Frau getötet und 16 weitere verletzt worden.





© 2026 dts Nachrichtenagentur