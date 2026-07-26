Berlin - Nach der Todesfahrt beim Berliner CSD ist die Zahl der gemeldeten Verletzten weiter gestiegen. Wie die "Bild" unter Berufung auf eigene Informationen schreibt, sollen mindestens 25 Personen verletzt worden sein. Drei Personen befinden sich weiterhin in Lebensgefahr. Eine Frau war bei der Attacke ums Leben gekommen.



Nach dem 21-jährigen Tatverdächtigen Abdul B. wird unterdessen weiter gefahndet. Wie WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten, soll er als islamistischer "Gefährder" eingestuft gewesen sein. Die Sicherheitsbehörden schätzten ihn demnach als radikalisiert und gewaltbereit ein. Er soll wegen des Verdachts auf "Vorbereitung einer terroristischen Straftat" bis Mai 2026 in Untersuchungshaft gesessen haben.



Abdul B. soll am Samstag gegen 22 Uhr mit einem Kleintransporter in den Berliner Tiergarten gerast sein, wo CSD-Teilnehmer gerade feierten. Dabei fuhr er schließlich gegen einen Baum und flüchtete. Ob er einen Mittäter hatte, ist noch unklar. Die Behörden sprechen mittlerweile davon, dass "eine oder mehrere Personen" sich aus dem Fahrzeug entfernt haben sollen. Des Weiteren sollen mehrere Personen "durch Stichwerkzeuge verletzt" worden sein.





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