Berlin - Nach der Todesfahrt beim Berliner CSD hat die Polizei eine Suchaktion im Berliner Tiergarten gestartet. Die Beamten begannen die Maßnahmen in der Umgebung rund um das Tatfahrzeug gegen Sonntagmittag. Eine Polizeikette durchkämmte dazu den Tiergarten. Parallel dazu sollen Spezialkräfte der Polizei Medienberichten zufolge auch den Anhalter Bahnhof durchsucht haben. Weitere Details waren zunächst unklar.



Nach dem 21-jährigen Tatverdächtigen Abdul B. wird weiter mit Hochdruck gefahndet. Er soll am Samstag gegen 22 Uhr mit einem Kleintransporter in den Berliner Tiergarten gerast sein, wo CSD-Teilnehmer gerade feierten. Dabei fuhr er schließlich gegen einen Baum und flüchtete. Ob er einen Mittäter hatte, ist noch unklar. Die Behörden sprechen mittlerweile davon, dass "eine oder mehrere Personen" sich aus dem Fahrzeug entfernt haben sollen. Des Weiteren sollen mehrere Personen "durch Stichwerkzeuge verletzt" worden sein.



Nach letzten Angaben waren bei der Tat am Samstagabend eine Frau getötet und 25 weitere verletzt worden.





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