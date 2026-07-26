Die Tesla-Aktie fällt seit einer Woche in den Keller. Wird dieser Absturz kommende Woche gestoppt oder geht es noch weiter nach unten? Die Kursziele purzeln Es kommt, wie es wohl kommen musste: Nach den insgesamt enttäuschenden Zahlen des zweiten Quartals, die vergangene Woche vorgelegt wurden und zu einem Kursverlust der Tesla-Aktie von rund -20% geführt haben, korrigieren nun immer mehr Analysten ihre Kursziele. Die Wall Street ist eben ziemlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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