Berlin - CSU-Chef Markus Söder hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der Debatte um die erwartete Entlassung von Patrick Schnieder (CDU) den Rücken gestärkt.



"Ein Bundeskanzler muss Entscheidungen treffen, die sind gar nicht leicht", sagte Söder am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. "Es ist wie beim Fußballtrainer, er muss ein- und auswechseln." Den Umgang des Bundeskanzlers mit der Situation bezeichnete Söder als "angemessen". Merz sei zu der Überzeugung gekommen, dass "offenkundig eine Veränderung im Verkehrsministerium notwendig" sei. Dass mit Fritz Güntzler der mutmaßliche Wunschkandidat als Nachfolger erst zu- und dann wieder abgesagt habe könne passieren. Das führe nur zu ein "bisschen Zeitverzögerung", so der bayerische Ministerpräsident.



Merz hatte am Freitag angekündigt, dass die bisherige Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) die Nachfolge des künftigen Unionsfraktionschefs Thorsten Frei (CDU) als Kanzleramtsministerin antreten wird. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann übernimmt wiederum für Warken. Mehrere Medien hatten unterdessen übereinstimmend berichtet, dass auch Schnieder gehen muss. Merz hat bisher allerdings nur öffentlich bestätigt, dass weitere Änderungen im Kabinett geplant sind, ohne Namen zu nennen.





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