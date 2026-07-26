Berlin - Nach der Todesfahrt beim Berliner CSD haben am Sonntag Hunderte Menschen am Brandenburger Tor der Opfer gedacht.



Auf dem Pariser Platz vor dem Tor wurde eine Schweigeminute abgehalten. Menschen legten Blumen nieder, zündeten Kerzen an und spendeten sich gegenseitig Trost. Zudem wurden neben Regenbogenflaggen Plakate hochgehalten, mit Botschaften wie "Hass ist tödlich" und "Ein Angriff auf eine ist ein Angriff auf uns alle".



Die Fahndung nach dem Täter läuft unterdessen weiter. Berichte über die Festnahme eines mutmaßlichen Beifahrers im Tatfahrzeug wurden bislang nicht offiziell bestätigt. Der 21-jährige Abdul B. soll am Samstag gegen 22 Uhr mit einem Kleintransporter in den Berliner Tiergarten gerast sein, wo CSD-Teilnehmer gerade feierten. Dabei fuhr er schließlich gegen einen Baum und flüchtete. Des Weiteren sollen mehrere Personen "durch Stichwerkzeuge verletzt" worden sein - laut Innenministerium ging er vermutlich mit einer Machete auf Passanten los.



Insgesamt sollen bei dem Anschlag nach jüngsten Informationen 29 Menschen verletzt worden sein, eine Frau wurde getötet. Die Verletzten befinden sich laut Polizeiangaben mittlerweile außer Lebensgefahr.





© 2026 dts Nachrichtenagentur