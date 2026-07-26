Berlin - Am Tag nach der Todesfahrt beim Berliner CSD haben sich am Sonntag in der Marienkirche in der Hauptstadt mehrere Hundert Menschen zu einer Andacht versammelt. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) war dabei anwesend. Direkt im Anschluss wollte er den Tatort im Tiergarten besuchen.



Kurz vor der Andacht hatte sich Merz bereits an die Presse gewandt. "Wir werden alles tun, um den oder die Täter so schnell wie möglich zu fassen", sagte er. "Wir werden über Konsequenzen nachdenken und mit Besonnenheit, aber auch mit Entschlossenheit entscheiden." Diese Extremisten hätten in der Mitte unserer Gesellschaft keinen Platz. "Und wir werden nicht zulassen, dass dieses Gift des Terrorismus und dieses Gift gegen unsere Freiheit weiter um sich greift in unserer Gesellschaft", so der Kanzler. Man werde die Freiheit der Gesellschaft verteidigen. "Wir sind mehr. Wir sind stärker. Und wir halten in unserem Land zusammen."



Bei der Tat am Samstag soll der 21-jährige Abdul B. gegen 22 Uhr mit einem Kleintransporter in den Berliner Tiergarten gerast sein, wo CSD-Teilnehmer gerade feierten. Insgesamt sollen bei dem Anschlag nach jüngsten Informationen 29 Menschen verletzt worden sein, eine Frau wurde getötet.





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