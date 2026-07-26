Walmart-Aktie mit Long-Chance!

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+31,40% p.a. mit Discount Call Optionsschein möglich!
Walmart zeigt über 5, 10, 15, 25 und 53 Jahre eine durchgängig starke Saisonalität von Ende Juli/Anfang August bis Ende November - dazu sehen Analysten im Durchschnitt noch über 26% Kurspotenzial. Charttechnisch bildete sich ein Doppeltop, der Rücksetzer wurde aber knapp oberhalb der massiven Unterstützungszone zwischen 100 und 105 US-Dollar gestoppt. Ich zeige, warum ich hier einen Discount Call mit Cap bei 100 US-Dollar für meine Depots ausgewählt habe - und wie ihr auch bei seitwärts laufender Aktie noch eine attraktive Rendite erzielen könnt.
Außerdem: die letzten 7 freien Plätze für mein kostenloses Projekt Target 50 CFD (Start 1.8.).
?? GESCHENK: Projekt Target 50 CFD - ab 1. August kostenlos! Ziel: 50% Rendite in 6 Monaten E-Mail mit Betreff "Target 50 CFD" an: ingmar@ik-invest.de
?? Trade: Walmart Discount Call (WKN: MR0WRH) - Basispreis 90, Cap 100 USD, Laufzeit bis 19.03.2027, Seitwärtsrendite 20,48% auf Laufzeit bzw. 31,4% p.a.
Interessenkonflikt:
Ich halte selbst Positionen in den besprochenen Basiswerten oder Finanzinstrumenten. Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen.
Enthaltene Werte: US9311421039,DE000MR0WXXX
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