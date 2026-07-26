EQS-Ad-hoc: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

Kapsch TrafficCom verständigt sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf Eckpunkte einer Restrukturierung.



26.07.2026 / 18:46 CET/CEST

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Kapsch TrafficCom verständigt sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf Eckpunkte einer Restrukturierung.



Wien, 24. Juli 2026 - Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9; die "Gesellschaft") hat mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern (Kreditgebern und Schuldscheindarlehensgläubigern) eine Standstillvereinbarung sowie eine verbindliche Punktation als Basis für eine umfassende Restrukturierungsvereinbarung mit Laufzeit bis zum 31.3.2028 abgeschlossen.



Bei den Finanzierungen kommt es zu erhöhten Konditionen und wurde die Aussetzung laufender Tilgungen bis 31.03.2028 vereinbart, wobei sich die Gesellschaft neben aufschiebenden Bedingungen im restrukturierungsüblichen Ausmaß zu vorzeitigen Rückzahlungen aus überschüssigen liquiden Mitteln (Cash Sweep) und aus außerordentlichen Zuflüssen sowie zum Verzicht auf Dividendenausschüttungen verpflichtet hat. Die Dividendenpolitik der Gesellschaft bleibt daher weiter ausgesetzt.



Weiterhin wird die Gesellschaft umfassende Kosteneinsparungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen ergreifen. Darüber hinaus plant die Gesellschaft ebenso Devestitionen in ihrem Geschäftsportfolio und prüft auch die Stärkung der Kapitalbasis.



Zur Unterstützung der Restrukturierung ist geplant, Herrn Dkfm. Markus Richter als Finanzvorstand der Gesellschaft zu bestellen, welcher als ausgewiesener Experte die Umsetzung des Restrukturierungsprozesses maßgeblich begleiten soll.





Kontakt:

Doris Gstatter

Investor Relations Officer

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

1120 Wien, Österreich

T +43 50 811 1122

doris.gstatter@kapsch.net



Für weitere Informationen zu Kapsch TrafficCom: http://www.kapsch.net









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