Berlin - Nach der Todesfahrt beim Berliner CSD ist der mutmaßliche Täter Berichten zufolge von der Polizei erschossen worden.
Das berichten der RBB und die "Zeit". Demnach wurde der Flüchtige bei einem Polizeieinsatz in einer Spandauer Kleingartenanlage getötet. Den Behörden zufolge dauert der Einsatz noch an. Ob es dabei Festnahmen gab, ist bislang nicht bekannt.
Bei der Tat soll Abdul B. gegen 22 Uhr mit einem Kleintransporter in den Berliner Tiergarten gerast sein, wo CSD-Teilnehmer gerade feierten. Insgesamt sollen bei dem Anschlag nach jüngsten Informationen 29 Menschen verletzt worden sein, eine Frau wurde getötet.
Das berichten der RBB und die "Zeit". Demnach wurde der Flüchtige bei einem Polizeieinsatz in einer Spandauer Kleingartenanlage getötet. Den Behörden zufolge dauert der Einsatz noch an. Ob es dabei Festnahmen gab, ist bislang nicht bekannt.
Bei der Tat soll Abdul B. gegen 22 Uhr mit einem Kleintransporter in den Berliner Tiergarten gerast sein, wo CSD-Teilnehmer gerade feierten. Insgesamt sollen bei dem Anschlag nach jüngsten Informationen 29 Menschen verletzt worden sein, eine Frau wurde getötet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur