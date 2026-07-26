Berlin - Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Steffen Bilger (CDU), wird offenbar neuer Bundesverkehrsminister. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf Regierungskreise.
Bilger würde damit die Nachfolge von Patrick Schnieder (CDU) antreten, der Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) um seine Entlassung bitten will. Bilger kommt aus Baden-Württemberg, saß von 2009 bis 2018 im Verkehrsausschuss des Parlaments und war anschließend bis 2021 Parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium.
Merz rief Bilger laut der "Bild" am Samstag an und fragte ihn, ob er das Ministerium übernehmen wolle. Bilger sagte zu. Schnieder hatte am Freitagmorgen in einer SMS an Bundestagsabgeordnete angekündigt, dass Merz ihm am Donnerstag mitgeteilt habe, ihn zu entlassen. Die Entlassung war dann aber nicht erfolgt.
Bilger würde damit die Nachfolge von Patrick Schnieder (CDU) antreten, der Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) um seine Entlassung bitten will. Bilger kommt aus Baden-Württemberg, saß von 2009 bis 2018 im Verkehrsausschuss des Parlaments und war anschließend bis 2021 Parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium.
Merz rief Bilger laut der "Bild" am Samstag an und fragte ihn, ob er das Ministerium übernehmen wolle. Bilger sagte zu. Schnieder hatte am Freitagmorgen in einer SMS an Bundestagsabgeordnete angekündigt, dass Merz ihm am Donnerstag mitgeteilt habe, ihn zu entlassen. Die Entlassung war dann aber nicht erfolgt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur