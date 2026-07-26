Berlin - Die Polizei hat den Tod des mutmaßlichen Attentäters auf den Berliner CSD bestätigt.
"Nach bisherigen Erkenntnissen soll er mit einer Stichwaffe auf unsere Einsatzkräfte zugelaufen sein, daraufhin kam es zum polizeilichen Schusswaffengebrauch durch unser SEK Berlin", teilte die Berliner Polizei am Sonntagabend mit. Trotz "sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen" durch die Berliner Feuerwehr sei er "noch am Einsatzort" in einer Kleingartenanlage in Spandau gestorben, hieß es weiter.
Zuvor hatte es bereits Berichte über den Tod des mutmaßlichen Todesfahrers gegeben. Bei der Tat soll Abdul B. am Samstag gegen 22 Uhr mit einem Kleintransporter in den Berliner Tiergarten gerast sein, wo CSD-Teilnehmer gerade feierten. Insgesamt sollen bei dem Anschlag nach jüngsten Informationen 29 Menschen verletzt worden sein, eine Frau wurde getötet.
"Nach bisherigen Erkenntnissen soll er mit einer Stichwaffe auf unsere Einsatzkräfte zugelaufen sein, daraufhin kam es zum polizeilichen Schusswaffengebrauch durch unser SEK Berlin", teilte die Berliner Polizei am Sonntagabend mit. Trotz "sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen" durch die Berliner Feuerwehr sei er "noch am Einsatzort" in einer Kleingartenanlage in Spandau gestorben, hieß es weiter.
Zuvor hatte es bereits Berichte über den Tod des mutmaßlichen Todesfahrers gegeben. Bei der Tat soll Abdul B. am Samstag gegen 22 Uhr mit einem Kleintransporter in den Berliner Tiergarten gerast sein, wo CSD-Teilnehmer gerade feierten. Insgesamt sollen bei dem Anschlag nach jüngsten Informationen 29 Menschen verletzt worden sein, eine Frau wurde getötet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur