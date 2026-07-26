Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird den bisherigen Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, für das Amt des Bundesverkehrsministers vorschlagen.
Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Sonntag mit. Bereits vergangenen Donnerstag hatte Merz den bisherigen Amtsinhaber Patrick Schnieder (CDU) informiert, dass er ihn austauschen wolle. In einem Telefongespräch am Sonntag dankte Merz laut Kornelius Schnieder "erneut für die geleistete Arbeit" und drückte "sein Bedauern" aus, dass der Amtswechsel "wegen unvorhergesehener Umstände nicht wie geplant kommuniziert werden konnte".
Schnieder hatte am Sonntag seinen Rückzug angekündigt, nachdem Merz Schnieder mitgeteilt hatte, dass er ihn entlassen wolle, jedoch anschließend eine Absage von seinem favorisierten Nachfolger Fritz Güntzler (CDU) erhielt. Merz wollte die Personalentscheidung, über die bereits berichtet worden war, eigentlich am Freitag zusammen mit weiteren Kabinettsumbildungen offiziell verkünden. Die zunächst ungeklärte Nachfolge verhinderte das aber. Innerhalb der CDU sorgte der Vorgang für heftige Kritik.
Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Sonntag mit. Bereits vergangenen Donnerstag hatte Merz den bisherigen Amtsinhaber Patrick Schnieder (CDU) informiert, dass er ihn austauschen wolle. In einem Telefongespräch am Sonntag dankte Merz laut Kornelius Schnieder "erneut für die geleistete Arbeit" und drückte "sein Bedauern" aus, dass der Amtswechsel "wegen unvorhergesehener Umstände nicht wie geplant kommuniziert werden konnte".
Schnieder hatte am Sonntag seinen Rückzug angekündigt, nachdem Merz Schnieder mitgeteilt hatte, dass er ihn entlassen wolle, jedoch anschließend eine Absage von seinem favorisierten Nachfolger Fritz Güntzler (CDU) erhielt. Merz wollte die Personalentscheidung, über die bereits berichtet worden war, eigentlich am Freitag zusammen mit weiteren Kabinettsumbildungen offiziell verkünden. Die zunächst ungeklärte Nachfolge verhinderte das aber. Innerhalb der CDU sorgte der Vorgang für heftige Kritik.
© 2026 dts Nachrichtenagentur