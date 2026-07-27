© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoSandisk bleibt für Top-Analyst Mehdi Hosseini von Susquehanna trotz der Senkung des Kursziels eine Kaufempfehlung mit fast 90 Prozent Aufwärtspotenzial.Die Investmentbank Susquehanna hat das Kursziel für die Aktien von Sandisk von 3.250 auf 3.050 US-Dollar gesenkt. Ausgehend von einem Kurs von 1.610 US-Dollar signalisiert das neue Kursziel weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial von fast 90 Prozent. Die Aktie hatte zuletzt deutlich korrigiert und innerhalb des vergangenen Monats mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Trotz dieser Schwächephase zählt Sandisk 2026 weiterhin zu den größten Gewinnern am US-Technologiemarkt und liegt seit Jahresbeginn noch immer mehr als 575 Prozent im Plus. …
Enthaltene Werte: US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
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