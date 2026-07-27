Die Sandisk-Aktie notiert aktuell rund -39% unter ihrem Allzeithoch und hat zuletzt erneut deutlich nachgegeben. Damit stellt sich die Frage, ob die laufende Korrektur bereits eine attraktive Einstiegsgelegenheit bietet oder ob dem Kurs weitere Verluste drohen. Die Charttechnik liefert derzeit wichtige Hinweise darauf, welche Kursmarken über die nächsten Bewegungen entscheiden. Wie es für die Sandisk-Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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