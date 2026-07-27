EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
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Mutares verkauft Walor Precision Turning an Reed Capital
München, 27. Juli 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat Walor Precision Turning, einen Teil der FerrAl United-Tochtergesellschaft Walor International, erfolgreich an Reed Capital, eine unabhängige Investmentgesellschaft mit Sitz in Paris und London, verkauft.
Walor Precision Turning ist ein führender Anbieter von hochpräzisen gedrehten Metallkomponenten für passive Sicherheitssysteme im Automobilbereich, insbesondere für Sicherheitsgurt-Gurtstraffer und Airbag-Gasgeneratoren, und betreibt drei Produktionsstandorte in Legé (Frankreich), Sfântu Gheorghe (Rumänien) und Irapuato (Mexiko).
Seit der Ausgründung aus der Walor-Gruppe im Jahr 2023 unter der Eigentümerschaft von Mutares hat Walor Precision Turning eine umfassende operative und finanzielle Neuausrichtung durchlaufen. Zu den wichtigsten Initiativen zur Wertschöpfung gehörten die Stärkung der Vertriebsorganisation, die Verbesserung der Kostenstrukturen und der Produktionseffizienz an allen drei Standorten sowie der Ausbau der internationalen Präsenz in Europa und Nordamerika. Aktuell erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 55 Mio. und beschäftigt etwa 400 Mitarbeitende, wobei eine erfolgreiche Diversifizierung in wachstumsstarke Märkte wie semiaktive Fahrwerke und Rechenzentrumslösungen gelungen ist.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Unternehmensprofil von Reed Capital SAS
Reed Capital ist eine unabhängige Investmentgesellschaft mit Niederlassungen in Paris und London. Das Unternehmen investiert in Unternehmen mit nachgewiesener Expertise und starkem Wachstumspotenzial und arbeitet im Rahmen langfristiger Partnerschaften eng mit Unternehmern, Managementteams und Unternehmensgruppen zusammen.
Reed Capital verfügt über besondere Expertise bei Carve-outs, Transformationsprozessen und Wachstumsprojekten. Der Investitionsansatz des Unternehmens verbindet engagiertes Eigentum, aktive Unternehmensführung und enge Unterstützung der Managementteams, um deren Wachstum zu beschleunigen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und nachhaltigen langfristigen Wert zu schaffen.
Weitere Informationen: www.reedcapital.fr
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Mutares SE & Co. KGaA
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27.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200NWMO6NLQFSCU64
|EQS News ID:
|2370740
|Ende der Mitteilung
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2370740 27.07.2026 CET/CEST