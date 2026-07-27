St. Gallen - In vielen administrativen Bereichen und Finanzabteilungen stützen sich die Abläufe auf das Wissen langjähriger Mitarbeitenden. Pensionierungen und Abgänge ziehen daher verschiedene Herausforderungen nach sich. Der Artikel zeigt, wie Unternehmen personenbezogene Abhängigkeiten dank optimierter Digitalisierung verringern können. In vielen Verwaltungen sind die administrativen Prozesse zwar eingespielt, oft jedoch nicht vollumfänglich dokumentiert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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