Die Xiaomi-Aktie ist zum Auftakt in die neue Handelswoche im heimischen Handel um sieben Prozent angesprungen. Neben der Ankündigung, dass der Konzern noch am Donnerstagabend zwei neue SUV-Modelle veröffentlichen will, sorgte auch der Börsengang des Micron-Konkurrenten CXMT für Rückenwind.Xiaomi-CEO Lei Jun kündigte die Veröffentlichung der neuen SUV-Modelle namens N90 und N70 für den kommenden Donnerstag um 19.00 Uhr an. Bekannt ist bereits, dass beide Fahrzeuge der neuen SkyNomad-Reihe angehören ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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