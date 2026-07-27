© Foto: UnsplashDie CXMT-Aktie explodiert beim Börsendebüt, Xiaomi ist früh investiert. Dazu kommen neue Elektro-SUVs - und Anleger wittern plötzlich wieder mehr.Xiaomi hat zum Wochenstart an der Börse kräftig zugelegt. Die Aktie stieg am Montag um bis zu 8 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 3. Juni. Auslöser waren neue Impulse aus dem Elektroautogeschäft und ein spektakuläres Börsendebüt des von Xiaomi unterstützten Speicherchip-Herstellers ChangXin Memory Technologies, kurz CXMT. Im Mittelpunkt steht zunächst Xiaomis nächster Schritt im Automarkt. Mitgründer Lei Jun kündigte laut Bloomberg auf Weibo an, dass das Unternehmen am Donnerstag um 19 Uhr bei einer Presseveranstaltung zwei …
Enthaltene Werte: US5951121038,US7960502018,US78392B1070,KYG9830T1067,481199377Den vollständigen Artikel lesen
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