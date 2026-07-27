Zürich - Der US-Dollar hat sich zum Wochenstart gegenüber Euro und Franken etwas abgeschwächt. Vor allem die jüngste Angriffspause im Iran dürfte dazu beigetragen haben. Derweil rückt der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in den Fokus. Das USD/EUR-Paar ist im frühen Montagshandel wieder über die Marke von 1,14 gestiegen, zuletzt wurden 1,1406 bezahlt. Noch am Freitagabend war das Paar mit 1,1371 klar darunter gehandelt worden. Auch zum Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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