NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Alles in allem habe der britische Pharmakonzern solide abgeschnitten, schrieb Richard Vosser in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Umsatz und das operative Ergebnis im Kerngeschäft hätten den Markterwartungen entsprochen. Wegen eines niedrigeren Steuersatzes habe der Kerngewinn je Aktie positiv überrascht./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:10 / BST
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