Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit deutlichen Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.405 Punkten berechnet, 1,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten SAP, Zalando und MTU, am Ende Hochtief, RWE und Eon.



"Die USA und der Iran haben ihre gegenseitigen Angriffe die zweite Nacht in Folge pausiert. Das nährt die Hoffnung auf Frieden", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Und das komme an den Börsen entsprechend gut an. "Der Öl- und Gaspreis fallen, die Zinsen sinken und die Aktienkurse steigen. Die zweite Friedensnacht in Folge bringt ein Stück Zuversicht und Optimismus zurück."



"Beim Dax geht der Kampf um die 25.000 in eine neue Woche", fügte Altmann hinzu. "Von Mittwoch bis Freitag wurde diese psychologisch so wichtige Marke im Handelsverlauf jedes Tages gekreuzt. Heute hat der Dax die Chance, die positive Stimmung zu nutzen und sich ein Stück weit von der 25.000 abzusetzen." Zuletzt hätten oberhalb der 25.000 jedes Mal Gewinnmitnahmen eingesetzt. "Entscheidend wird jetzt sein, ob die neue Zuversicht auch neue Käufer anlockt."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1406 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8767 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 90,29 US-Dollar; das waren 6,49 Dollar oder 6,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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