Harvest Technology wird zu Nodestream: Plattform für kritische Kommunikation steht künftig auch im Firmennamen

Anzeige / Werbung

Harvest Technology Group Limited hat einen wichtigen formalen Schritt abgeschlossen: Nach dem Beschluss der Aktionäre vom 16. Juli 2026 wurde die Umbenennung des Unternehmens in Nodestream Ltd von der Australian Securities and Investment Commission (ASIC) offiziell eingetragen. Damit tritt das Unternehmen künftig unter einem neuen Namen am Kapitalmarkt auf.

Die Umstellung an der Australian Securities Exchange (ASX) erfolgt mit Handelsbeginn am Montag, 27. Juli 2026. Gleichzeitig ändert sich auch das Börsenkürzel von HTG auf NS1. Die Mitteilung wurde vom Board der Nodestream Ltd zur Veröffentlichung freigegeben.

Neuer Markenauftritt soll die technologische Ausrichtung unterstreichen

Mit der Namensänderung rückt das Unternehmen seine Kerntechnologie stärker in den Mittelpunkt. Nodestream ist die netzwerkoptimierte Plattform des Unternehmens für den Fernbetrieb kritischer Anwendungen. Sie ermöglicht die sichere, stabile und Echtzeit-Übertragung von Video-, Sprach-, Telemetrie- und weiteren Daten, um Lagebilder bereitzustellen und Systeme aus der Ferne zu steuern.

Die Plattform arbeitet bereits mit einer Bandbreite ab 8 kbit/s und kann unterschiedliche verfügbare Netzwerke nutzen. Dazu zählen auch ausgelastete, umkämpfte oder beeinträchtigte Satelliten- und Mobilfunkverbindungen. Ziel ist ein zuverlässiger Betrieb auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Nodestream ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich - von kompakten Embedded-Modulen bis hin zu Softwarelösungen für Linux- und Windows-Systeme. Die leistungsstärksten Konfigurationen richten sich an Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden sowie staatliche Anwender, bei denen Leistung, Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit entscheidende Anforderungen sind.

-

Quellen:

Harvest Technology Group | ASX: HTG - Announcements



---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Nodestream Ltd. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Nodestream Ltd" oder "Nebenwerte".



Nodestream Ltd

ISIN: AU0000082422

https://www.nodestream.tech/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Nodestream Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Nodestream Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Nodestream Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Nodestream Ltd einsehen: https://www.nodestream.tech/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Nodestream Ltd vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Harvest Technology wird zu Nodestream: Plattform für kritische Kommunikation steht künftig auch im Firmennamen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000082422