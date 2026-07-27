China hat die vollständigen Texte von drei verbindlichen nationalen Normen veröffentlicht, die Energieverbrauchs- und Effizienzvorgaben für die gesamte Wertschöpfungskette der Photovoltaik-Herstellung festlegen. Die Normen wurden Ende Juni verabschiedet, am 22. Juli vollständig veröffentlicht und treten am 1. Januar 2027 in Kraft. Sie betreffen die Polysilizium- und Germanium-Produktion, die Herstellung von monokristallinem Silizium sowie die Effizienz von kristallinen Solarmodulen und Wechselrichtern. Die bedeutendsten Änderungen finden sich in GB 29447-2026, der überarbeiteten Energieverbrauchsnorm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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