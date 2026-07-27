Hamburg (ots) -Sopra Steria verstärkt sein Beratungsgeschäft für Banken und Versicherer. Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 hat Dr. Philipp Völk die Leitung von Sopra Steria Next Financial Services übernommen, der Managementberatung von Sopra Steria für die Finanzbranche. Mit dem erfahrenen Finanzsektor-Experten baut das Unternehmen seine Beratungskompetenz an der Schnittstelle von Fachlichkeit, Regulierung und Technologie weiter aus.Dr. Philipp Völk verfügt über 19 Jahre Erfahrung in der Financial-Services-Beratung. Seine Laufbahn wurde früh durch die Herausforderungen der Finanzkrise geprägt. Nach seiner Promotion in Financial Economics an der Universität Heidelberg war er in der akademischen Forschung, im Vorstandsstab der DZ Bank sowie in verschiedenen internationalen Beratungsfunktionen tätig.Bei Sopra Steria wird er die weitere Entwicklung des Beratungsangebots für Banken und Versicherer vorantreiben. Mit einer klaren Positionierung an der Schnittstelle zwischen Business und Technologie bringt Sopra Steria als europäisches Beratungshaus Branchen-Know-how mit Technologieexpertise sowie konzeptioneller Breite und umsetzungsfokussierter Tiefe zusammen. Laufende KI-Transformationen bei Kunden in regulierten Märkten zeigen, dass es genau diesen interdisziplinären Ansatz braucht, um Veränderungen erfolgreich zu gestalten."Banken und Versicherer befinden sich in einer Multi- und Dauertransformation. Sie investieren permanent in neue Technologien, regulatorische Anpassungen und die Modernisierung ihrer Geschäftsmodelle. Dafür braucht es Partner, die strategische Perspektive, Branchenwissen und Umsetzungskompetenz zusammenbringen. Mit Philipp Völk stärken wir genau diese Fähigkeit und bauen unsere Position im Finanzsektor konsequent weiter aus", sagt Tobias Keser, Head of Financial Services und Mitglied im Executive Committee von Sopra Steria Deutschland und Österreich.Sopra Steria zählt zu den führenden Technologie- und Beratungspartnern der Finanzindustrie in Deutschland. Das Unternehmen arbeitet für neun der zehn größten Banken sowie für acht der zehn größten Versicherer des Landes. Im deutschen IT-Servicemarkt für Banken belegt Sopra Steria Platz drei."Unsere Kunden erwarten heute eine Beratung, die nicht bei der Strategie endet, aber auch eine Umsetzung, die auf einer klaren Strategie basiert. Entscheidend ist die Fähigkeit, komplexe Vorhaben erfolgreich in Prozesse, Organisation und Technologie umzusetzen und in Mehrwerte zu überführen. Philipp Völk bringt exakt diese Erfahrung mit. Er versteht die Perspektive von Vorständen ebenso wie die Anforderungen in Fachbereichen und IT-Organisationen. Das macht ihn zu einer wichtigen Verstärkung für unser Team und für unsere Kunden", sagt Dr. Bernd Peper, Head of Sopra Steria Next Deutschland und Österreich.Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler verfügt zudem über Abschlüsse als Diplom-Volkswirt und als Master in Politikwissenschaft. Projekte leitet er auf Deutsch, Englisch und Spanisch.Über Sopra SteriaSopra Steria ist ein führender europäischer Tech-Player mit 51.000 Mitarbeitenden in fast 30 Ländern und anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Solutions. Die Gruppe bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Expertise in einer Vielzahl von Branchen, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes. Sopra Steria stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, die Digitalisierung für seine Kunden zu nutzen, um eine positive Zukunft für alle zu gestalten. Der Konzern erzielte 2025 einen Umsatz von 5,6 Milliarden Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.soprasteria.com.Pressekontakt:Sopra Steria:Nils RitterTel.: +49 (0) 151 40625911E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50272/6321718