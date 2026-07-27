München - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Juli auf 86,6 Punkte, nach 85,7 im Juni, wie das Ifo-Institut am Montag mitteilte. Beobachter hatten nur mit einem leichten Anstieg gerechnet.



Der Anstieg ist auf deutlich bessere Erwartungen zurückzuführen. Mit den laufenden Geschäften sind die Unternehmen aber etwas weniger zufrieden. Trotz der unsicheren Lage am Persischen Golf zeigt sich die deutsche Wirtschaft insgesamt weniger pessimistisch.



Im Verarbeitenden Gewerbe legte der Index spürbar zu. Insbesondere die Erwartungen erlebten einen deutlichen Schub. Die Urteile zur aktuellen Lage fielen hingegen etwas schlechter aus. Die Nachfrage belebte sich, der Materialmangel ließ nach.



Im Dienstleistungssektor stieg der Indikator ebenfalls. Die Dienstleister waren weniger skeptisch mit Blick auf die kommenden Monate. Die aktuelle Geschäftslage beurteilten sie jedoch etwas schlechter. Bei den Reiseveranstaltern hat sich die Stimmung verbessert.



Im Handel hat sich das Geschäftsklima erneut aufgehellt. Die Unternehmen waren etwas zufriedener mit den laufenden Geschäften. Auch die Erwartungen waren weniger pessimistisch. Insbesondere die Einzelhändler hatten etwas weniger Sorge.



Auch im Bauhauptgewerbe stieg der Index. Sowohl die Urteile zur aktuellen Lage als auch die Erwartungen konnten zulegen. Insgesamt klagten weniger Unternehmen über fehlende Aufträge.





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