© Foto: Samuel Boivin - NurPhotoNvidia garantiert OpenAI eine Finanzierungsabsicherung von 250 Milliarden US-Dollar für ein gigantisches Rechenzentrum in Ohio, das SoftBank entwickelt. Nvidia will OpenAI mit einer Finanzierungsgarantie von rund 250 Milliarden Dollar unter die Arme greifen. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Insider. Hintergrund ist ein gewaltiges Rechenzentrum-Projekt, das SoftBanks Energietochter SB Energy im Süden des US-Bundesstaats Ohio entwickelt. Allein das Bauprojekt und der Strom schlagen mit über 500 Milliarden US-Dollar zu Buche, die Nvidia-Chips im Inneren noch nicht eingerechnet. Nvidia würde dabei als Bürge auftreten, um es dem von Masayoshi Son kontrollierten Bauträger …
Enthaltene Werte: US67066G1040Den vollständigen Artikel lesen
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