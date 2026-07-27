pv magazine: Sie haben ehrgeizige Ziele für das, was Sie in der Energiespeicherbranche erreichen wollen. Bitte erläutern Sie diese. Feng Huang, Präsident von Cornex: Cornex ist seit fünf Jahren im Bereich Energiespeicher tätig. Wir setzen unseren Plan Schritt für Schritt so um, wie ursprünglich vorgesehen, und bislang ist im Wesentlichen alles nach Plan verlaufen. Unser Ziel ist es, zu den drei größten Anbietern weltweit zu gehören. Wo stehen Sie heute? Derzeit verfügen wir über eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 110 Gigawattstunden. Das bedeutet, dass wir rund 10 Gigawattstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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