Lange konnte der britische Telekomkonzern Vodafone der Deutschen Telekom an der Börse nicht das Wasser reichen. Doch mittlerweile hat sich die Lage geändert. Während der Magena-Konzern unter der nachlassenden Zugkraft von T-Mobile US leidet, legt Vodafone erneut starke Zahlen aufs Parkett. Die Aktie legt zu Wochenbeginn knapp drei Prozent zu.Im abgelaufenen Quartal haben die Briten den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 9,7 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro gesteigert. Der Service-Umsatz kletterte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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