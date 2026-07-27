FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.07.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 200 (230) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 570 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DISCOVERIE PT TO 940 (910) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 847 (976) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX CUTS IMI PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3250 (3080) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES CENTRICA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 180 (200) PENCE - RBC CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 580 (590) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS STANDARD LIFE TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - PT 885 (870) PENCE - RBC RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 780 (770) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 2000 (1850) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 255 (220) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES M&G PRICE TARGET TO 335 (285) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS BYTES TECHNOLOGY TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 365 (305) PENCE - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 635 (610) PENCE - 'NEUTRAL'
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